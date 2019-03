Skole vil uddanne flere sygeplejersker

Sygehus Sønderjylland bakker op om, at UC Syd ønsker at uddanne flere sygeplejersker på skolen i Aabenraa. Arkivfoto: Timo Battefeld

Behovet for sygeplejersker bliver ikke mindre, og derfor vil UC Syd anmode om at få lov til at uddanne flere af dem i Aabenraa.

Aabenraa: Behovet for sygeplejersker i Region Syddanmark er stort, og derfor vil UC Syd anmode om flere sygeplejerske-studiepladser. På skolen i Aabenraa er ønsket 20 pladser ekstra fra optageåret 2019-2020. Det vil betyde en stigning fra 120 til 140 sygeplejeelever på skolen. Professionshøjskolen ønsker at uddanne flere sygeplejersker for at imødekomme det øgede behov hos kommuner og sygehuse. - Allerede for året 2018-2019 øgede vi optaget i Esbjerg med 20 pladser. Vi afpasser optaget i forhold til både rekrutteringsgrundlag og antallet uddannelsespladser i klinikken. Det vil sige, at størrelsen på dimensioneringen er nøje aftalt med vores aftagepartnere, siger Heidi Have, der er institutchef for sundhedsuddannelser på UC Syd. Anmodningen om flere studiepladser for sygeplejersker i Aabenraa bakkes da også op af Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Hadertslev kommuner.

Vi har store forventninger om, at det går igennem. Heidi Have, institutchef for sundhedsuddannelser på UC Syd

Store forventninger UC Syd regner stærkt med, at ansøgningen om øget dimensionering bliver godkendt af Uddanelses- og Forskningsministeriet. - Vi har store forventninger om, at det går igennem, og der er plads nok til 20 ekstra studerende på skolen i Aabenraa. I regeringens sundhedsreform ligger et krav om, at optaget nationalt skal øges med 2000 inden 2022, men vi som uddannelsesinstitution tager i tæt samarbejde med vores aftagere initiativ til en øgning i Syddanmark, før vi får det pålagt, siger Heidi Have. Ansøgningen om øget optag på sygeplejerskeskolen i Aabenraa bliver sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet om ganske få dage, og UC Syd forventer et svar inden juni.