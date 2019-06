Skole går på jagt efter ny leder

Udskiftningen af skoleledere på Aabenraa Kommunes folkeskoler har været stor dette forår, og i det puslespil valgte skolechef Lars Borst Hansen tidligt i forløbet at sparke opgaven med at finde en ny leder til Tinglev Skole til hjørne.

Klar til oktober

- Man kan jo ikke blive ved med at have en konstitueret leder, så vi har fået nedsat et ansættelsesudvalg, og stillingen bliver slået op i løbet af sommerferien, forklarer skolechefen, der planlægger at holde ansættelsesamtaler i august og forventer, at den nye skoleleder vil kunne begynde 1. oktober.

Morten Heilmann Sørensen trådte ved årsskiftet til i stedet for Pia Diabelez, der kort før jul indgik en frivillig fratrædelsesaftale.

I februar fik Tinglev Skole sammen med Hjordkær Skole en tillægsbevilling af byrådet på næsten seks millioner kroner til nedskrivelse af gæld, så en ny skoleleder begge steder fik muligheden for økonomisk at kunne begynde på en frisk.