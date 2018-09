Skole fik 1,3 millioner i bonus: De er allerede væk

Høje Kolstrup Skoles leder, Karsten Hansen, kan sagtens deltage i koret af kritikere. For hvor er det logiske i, at nye elever måles op mod, hvad tidligere elever har præsteret? Der er jo som at sammenligne pærer og æbler. Og så har man endda gjort økonomien afhængig af det.

"Løft af fagligt svage elever" er puljen på samlet en halv milliard kroner blevet døbt, og den har fået mange knubbede ord med på vejen. For skolerne får kun pengene, hvis de lykkes. En form for bonus-ordning, der ikke tidligere er set på skoleområdet.

Høje Kolstrup: 1,3 millioner kroner til Høje Kolstrup Skole. Det var den glade nyhed forleden, da Undervisningsministeriet offentliggjorde, hvilke af 104 udvalgte folkeskoler der havde opfyldt målet om ved sommerens afgangseksamen at sænke andelen af elever med under karakteren 4 i dansk og matematik.

Det er svært at sige, hvad virkningen præcis er af det her. For vi gør jo også andre ting. Men jeg er sikker på, det gør en forskel.

Det tal, Høje Kolstrup Skole måles ud fra, er skolens karaktergennemsnit i afgangseksamenen i dansk og matematik i årene 2014-16.Her fik 38,69 procent af eleverne under 4 i begge fag. Ved sommerens afgangseksamen var det "kun" 20,93 procent og dermed havde skolen mere end opfyldt kravet for at få de første 1,3 millioner kroner. Undervisningsministeriet krævede nemlig, at andelen af fagligt svage elever faldt med fem procentpoint. Dette skoleår er kravet ti procentpoint, altså 28,69 procent, mens det tredje og sidste år skal være faldet med 15 procentpoint for at udløse bonussen. Skoleleder Karsten Hansen forventer, at skolen også dette skoleår klarer kravet, selv om det jo er en ny gruppe elever, der går til eksamen.

Høje Kolstrup Skoles leder, Karsten Hansen, forsikrer, at selv om der er gjort en ekstra indsats for de fagligt svage, så har det ikke taget noget fra de øvrige elever. Foto: Claus Thorsted

- Hvis der ikke drypper noget af, så er der ikke noget ved det. Det, vi lovede hinanden, da vi gik ind i det her, var, at vi skulle lære, hvordan vi også løfter fagligt, inden eleverne når til 7. klasse, forklarer hun.

Iben Vind-Hansen er viceskoleleder og ansvarlig for udskolingen, fase 3, som Høje Kolstrup Skole kalder den. Det er hende, der har fået til opgave at planlægge og styre den øgede indsats, og hun har været meget opmærksom på, at indsatsen og de ekstra udgifter ikke bare gavner i de tre år, ordningen løber over.

Og det har været en gevinst for kommunens femtestørste folkeskole. Det kan selvfølgelig ses på, at pengene er udløst, men det er faktisk ikke så meget det, der er interessant.

Hun er også dybt involveret i projektet, og hun synes, det er fantastisk at være kommet med i et projekt, som Undervisningsministeriet har lagt en masse energi og resurser i. Skolerne kan ikke blot gratis trække på ministeriets læringskonsulenter. Der har også fire gange indtil nu været indkaldt til konferencer, hvor både skoleledere og lærere er med.

I dette skoleår er der i én lektion om ugen i både dansk og matematik med fagligt løft, mens de øvrige lektioner samles, så der én gang om måneden kan køres en formiddag med fokus på et bestemt område. Her bliver de elever, der kan have gavn af at være med, prikket ud. Og det behøver ikke nødvendigvis være de samme hver gang.

Lærere deler viden

Det er faktisk her, teamet omkring fagligt løft har lyttet sig frem til den model, skolen har valgt at køre i år. Til gengæld kan Høje Kolstrup Skole forvente at blive fremhævet som det gode eksempel, når det kommer til at få hele personalet tunet ind på nye veje til at løfte eleverne fagligt. Når studerende fra seminariet i Haderslev i februar overtager undervisningen i tre dage, benytter skoleledelsen mulighed for at sende alle lærere på et "fagligt løft-døgn", de selv har planlagt.

- Her skal vi prøve at udbrede den viden, vi har fået, til alle klassetrin, forklarer viceskolelederen.

Sådan en satsning er ikke gratis. Det var de ekstra lærerkræfter i undervisningen sidste skoleår heller ikke. Ligesom de ikke er det i år.

Og her ligger forklaringen på, at Karsten Hansen ikke har slået stort op, at skolen netop har fået 1,3 millioner kroner. For historien om, hvad alle de penge så skal bruges til, er slet ikke aktuel. De er nemlig brugt. På lige præcis det, de skulle bruges på.

Det håber han, politikerne husker - også når de tre år er gået: At det koster penge at gøre en ekstra indsats.