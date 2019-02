Skole er blevet større: Nu har Lærke, Sofie og alle deres kammerater fået mere plads

- Så skal vi ikke lige sig tak til politikerne? spurgte skolebestyrelsesformand Claus Aagaard Holm ud over forsamlingen af de 120 elever. En enkelt mente godt nok nej, men det ændrede dog ikke på, at det lød et højt, rungende "tak for gaven" hen mod borgmester Thomas Andresen og op mod de medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget, der var mødt frem til indvielsen.

Lys om aftenen

Blandt gæsterne til indvielsen var også flere af de lokale beboere, og det var borgmesteren ekstra glad for at se.

- Nu er rammerne sat for et samlingssted for eleverne, men det skal gerne blive et sted for alle, så der også er lys her om aftenen. I kommunen har vi den holdning, at vi jo betaler husleje dag og nat, og der er også varme på hele døgnet, så det er egentlig kun lyset, der skal brænde for, at der også kan være aktiviteter om aftenen med. Jeg er sikker på, det her rum nok skal blive fyldt med liv, lød det fra Thomas Andresen, inden han - med god hjælp - gav Varnæs og Varnæs Skole et trefoldigt længe leve.