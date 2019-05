Sko eksploderede midt under morgensmøgen: Politiet efterforsker stadig mysteriet

Rødekro: - Vi undersøger fortsat, hvad der kan være sket, men er ikke kommet nærmere en opklaring.

Politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg, har endnu ingen forklaring på, hvorfor en sko hos en medarbejder hos Carglass i Brunde ved Rødekro pludselig eksploderede.

Den usædvanlige hændelse fandt tirsdag den 7. maj, da den unge medarbejder var i gang med sin morgencigaret. På et tidspunkt begynder der at ske underlige ting i hans ene sko, og det mundede ud i en form for eksplosion, hvor skoen fløj af. Trykket var så voldsomt, at skoens stålkappe efterfølgende blev fundet i et træ.

Samme dag, som uheldet skete, havde politiet kontakt med blandt andet en kemikalieekspert, og der blev også sendt hunde ud at dufte på stedet, men uden resultat.

Den unge mand kom ifølge politiet ikke alvorligt til skade.