Skipper på Barsøfærgen: Knap nok tid til frokost

Der var mange turister på Barsø sidste år, men til trods for det lidt dårligere vejr fortsætter turisterne med at strømme til øen.

Barsø: - Der er gang i den, og jeg har knap nok tid til at spise frokost.

Peter Pihl Espersen er overfartsleder og skipper på Barsøfærgen, og han keder sig ikke. Turisterne har for alvor fået øjnene op for den naturskønne ø, Barsø, der ligger ud for Genner Bugt i Lillebælt.

- Det sker nærmest dagligt, at vi har opsamlingsture ud over de faste afgange. Onsdag have vi tre ekstra ture, og tirsdag var der fire, siger Peter Pihl Espersen.

Der er kun plads til 24 passagerer på Barsøfærgen, og det er især på de to afgange om formiddagen, at der ikke er plads til alle, og at skipperen derfor må sejle flere ture end beregnet.

- Desuden er der ekstra run på i weekenderne, og derfor opfordrer jeg også folk til altid at reservere en plads, siger Peter Pihl Espersen.

Barsøfærgen fører statistik med antallet af passagerer, og den siger, at der i juni måned var 2750 personer, der besøgte Barsø. Det er omkring 400 flere end samme måned sidste år. I juli måned har der indtil videre været over 4000 passagerer med færgen, og fortsætter det i samme tempo resten af måneden, når man op på niveau med juli måned sidste år, og det til trods for, at vejret var en del bedre sidste år.