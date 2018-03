Det er dyrt at skifte it-system som forsikringsselskab. Dét og nedskrivninger på investeringsejendomme har barberet overskuddet ned for Sønderjysk Forsikring.

Aabenraa: Sønderjysk Forsikring har egentlig haft et ganske forrygende 2017, men det kan ikke læses af bundlinjen. Virksomhedens 2016-plus på 39 millioner kroner er vekslet til 16,8 millioner kroner i 2017.

- Vi er i gang med en fem-årig strategiperiode, som startede 1. januar 2016, og det gjaldt det om at vækste. Det har vi gjort lige siden. Det gør vi også i 2017. 8,9 procent er absolut i top i branchen, siger administrerende direktør Frank Abel

- Men vi opererer med meget gamle it-systemer, som er 25 år gamle. Det er med i strategien, at vi skal have et systemskifte, og det er en forholdsvis stor øvelse i et forsikringsselskab, men vi forventer, at vores it-platform er klar til at blive taget i brug sidst på året, uddyber han.

Og det er bestemt ikke gratis at skifte it-system, fortæller Frank Abel.

- Vi har valgt at tage en ordentlig "luns" i 2017. Alligevel kommer vi ud med et rigtig fornuftigt regnskab, selvom vi også har kigget på værdien af vores investeringsejendomme og skruet lidt ned for værdien af dem.