Skidt start: SønderjyskE taber den første af tre kvalifikationskampe

Det må retfærdigvis tilføjes, at SønderjyskEs kvinder ikke just havde heldet med sig den dag i Arena Aabenraa, der trods gratis adgang lige sneg sig op på godt 450 tilskuere, hvoraf de 30 endda var fra Bjerringbro.

Resultatet er dog ingenlunde et retvisende billede af kampen som helhed, for den blev en uskøn affære set med sønderjyske øjne.

Ikke farlige nok

Cheftræner Olivera Kecman var da også hård i sin vurdering af kampen.

- Vi er ikke farlige nok - hverken i tempo eller angrebsmæssigt. Vi spiller ikke for hinanden, og der er for få, der tør at tage ansvar. Desuden brænder vi rigtig mange chancer. Det er typisk os, når det ikke fungerer, lød det fra cheftræneren, der dog har tiltro til at holdet kan rette op på scoren i de næste to kampe.

For allerede onsdag d. 17. april, tørner de lyseblå ud igen mod Bjerringbro - i Bjerringbro - i den anden af tre kvalifikationskampe om at komme med i slutspillet til håndbold-ligaen. Sidste - og måske afgørende kamp - spilles så igen på hjemmebane 2. påskedag.

For SønderjyskE har en klar ambition om igen at blive ligahold, mens Bjerringbro FH ikke i samme grad har stræbt efter at rykke op. Det er således første gang at midtjyderne er med i oprykningsspillet.

SønderjyskE fik første kontakt til Bjerringbro ved stillingen 5:5 efter tolv minutter inde i kampen. Men herefter var det op ad bakke for de lyseblå, der kampen igennem skulle bruge kræfter på at indhente både tre- og fire-måls forspring.