Skidt og skimmel: Supermarked får sur smiley og bøde på 15.000 kroner

Aabenraa: Hammeren faldt hårdt, da Fødevarestyrelsen 6. august aflagde slagter- og delikatesseafdelingen i Løvbjerg et kontrolbesøg. En sur smiley og et bødeforlæg på 15.000 kroner.

- Vi er selvfølgelig kede af det, som er sket, og de omtalte steder blev gjort rene med det samme. Vi har tjekket op på vores rengøringsplaner, og vi gør alt for, at det ikke bør kunne ske igen, siger købmand Peter Jensen, der ikke har yderligere kommentarer.

Af kontrolrapporten fremgår det, at rengøringen halter. Den tilsynsførende konstaterer, at "flere områder i virksomheden fremstår med formodet skimmel". Derefter gives der en række eksempler, der alle er baseret på en formodning. Fem gange nævnes "formodet skimmel". Én gang i form af "et tykt lag grøn mug".

- Da Fødevarestyrelsen kontrollerede Slagter & Delikatesse i Løvbjerg i Aabenraa, var der ingen tvivl om, at der var endog meget beskidt flere steder, svarer fødevarechef Bente Holst via en mail fra Fødevarestyrelsens pressetjeneste.