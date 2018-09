Skibsreder vil forskønne torv i Aabenraa

Aabenra: Belægningen er fornyet, og Søndertorv er forsynet med en flot rund bænk. Midt i det hele har kommunen plantet et egetræ. For netop her på Søndertorv stod i mange år en såkaldt freds-eg.

Men der mangler stadig noget, for at Søndertorv bliver et hyggeligt sted at opholde sig. Den næsten tomme grund på Søndergade 12 og nabohuset, nummer 14, springer i øjnene.

De to matrikler er nu erhvervet af Stenbjerg Ejendomme A/S, som skibsreder Hans Michael Jebsen ejer.

Henrik Uldall Borch, der er direktør for Stenbjerg Ejendomme, fortæller, at selskabet har planer klar for begge matrikler.

- I første omgang renoverer vi nummer 14, hvor Starpizza ligger. Det bliver et hus med beboelser og et forretningslokale ud mod Søndertorv. Det må gerne være Starpizza, der fortsætter i disse lokaler, fortæller han.