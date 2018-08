Skepsis gjort til skamme: Syrer fik fast job i transportfirma

Syreren Shevan Jolo fik tilbudt fast arbejde hos H.P. Therkelsen efter fire ugers praktik. H.P. Therkelsen og Jobcenter Aabenraa så straks, at det var en perfekt løsning for virksomheden og syreren.

Padborg: De sad tre omkring et bord hos H.P. Therkelsen i Padborg: En syrisk mand, en lagerchef fra firmaet og en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Aabenraa.

Syreren ville gerne have et job, så han kunne forsørge sig selv, og under samtalen viste det sig hurtigt, at der var basis for en succesfuld løsning.

- Jeg kunne straks se, at der var en god kemi mellem syreren og lagerchefen, siger virksomhedskonsulent Radoslav Zivanovic fra Jobcenter Aabenraa.

Før mødet i marts var lagerchef Brian Seest-Hirschel fra H.P. Therkelsen lidt skeptisk. Især var han lidt nervøs for, om syreren Shevan Jolo kunne klare sig sprogmæssigt på arbejdspladsen, men under samtalen fik han det bedste indtryk af den 36-årige syrer fra Aabenraa.

- Han var så positiv, smilende og venlig, siger Brian Seest-Hirschel om sit indtryk af Shevan Jolo.

Det blev aftalt, at Shevan skulle have fire ugers praktik på lageret, hvor han skulle vaske kasser. Det gjorde han fra første dag på en tilfredsstillende måde, så hans lagerchef var ikke i tvivl om, at han efter de fire uger skulle tilbydes et fast job.