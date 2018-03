Skat kommer til kort over for ungdommen

Det var gråt i gråt, da der blev holdt DM i kortspillet skat i Holbøl. Ungdommen svigter spillet, som traditionelt er dybt forankret i Sønderjylland. Det forsøger søndagens arrangørklub nu at gøre noget ved.

Holbøl: Det var Jens Carl Pedersen, kasserer i Dansk Skat Union, som tog imod deltagerne i DM i skat, og det gjorde han iklædt et smil, butterfly og pengekasse, men også som en indikation af, hvad der ventede inden for på Holbøl Landbohjem. Gråhårede mænd. 149 deltagere - heraf blot fire kvinder - havde meldt sig til den åbne DM-dyst i den ædle kappestrid, som borgmester Thomas Andresen (V) i sin velkomsttale omtalte som værende på niveau med ringridning i det sønderjyske dna. Der var imidlertid også unge mennesker med. Tre for at være helt nøjagtig. Brødrene Kristian og Kenneth Steffensen, henholdsvis 22 og 19 år, samt 14-årige Luke Seemann Petersen. - Vi er blevet headhuntet af vores onkel til at spille ved det nye ungdoms-DM for deltagere under 25 år, forklarede Kristian Steffensen, som bor i Kollund Østerskov og ligesom sin bror har lært spillet i Padborg Skatklub. - De havde et oplæringshold, hvor vi kun var tre helt unge, som spillede med, og siden er vi bare fortsat med at spille engang imellem, tilføjede Kristian Steffensen.

Det gør mig meget bekymret. Når jeg kommer tilbage efter sommeren, hvor jeg spiller golf, tør jeg næsten ikke spørge, hvor den og den er. Jeg vil tro gennemsnitsalderen er over 65 år her ved DM. Bent Eskildsen, Holbøl Skatklub, om skatspillets manglende evne til at tiltrække unge spillere.

Fakta Holbøl Skatklub har cirka 55 medlemmer og holder sine klubaftener på Holbøl Landbohjem.

Klubben har netop fået 10.000 kroner til sit ungdomsarbejde af Sydbank.

I den kommende vinter er det planen, at der oprettes et undervisningshold for nye, unge skatspillere. Deltagelse bliver gratis.

Ikke helt i onkels fodspor Brødrenes onkel er nu ikke nogen hr. hvem som helst i skat-kredse. Det er Hans Peter Steffensen, Gråsten, som er medlem af værtsklubben, Holbøl Skatklub, og vandt DM i 2017. Modsat deres onkel spiller de normalt ikke i den virkelige verden. - Nej, vi spiller på computeren, fortalte Kristian Steffensen. Ligesom sin bror synes han nu også, det er dejligt at spille på gammeldags manér. - Fællesskabet, det er hyggeligt, og muligheden for at vinde nogle penge. Lidt det hele. Også for at støtte op om arrangementet, forklarede Kenneth Steffensen om sine årsager til at være med i Holbøl. Luke Seemann Petersen fra Gråsten skiller sig ud her. Det var hans far, der overtalte ham til at spille, og Luke spiller gerne skat i den virkelige verden, når han deltager i Gråsten Skatklubs klubaftener i Ahlmannsparken. - Jeg synes bare, det er decideret sjovt og meget interessant, smilede Luke Semann Petersen, der også nævnes som et talent udi skatspillet. - Man spiller mod andre mennesker og ser, hvordan de spiller i forhold til én selv, uddybede han, der allerede har spillet skat i to år.