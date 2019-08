Skandaleramte tog er strandet på Tinglev Station på ubestemt tid

I januar 2017 skrev JydskeVestkysten senest om IC2-flåden bestående af 23 togsæt, som DSB havde parkeret på Tinglev Station, efter de blev besluttet udfaset året forinden på grund af manglende stabilitet. I den forbindelse udtalte Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, at der var tale om en midlertidig løsning. Men også, at han ikke vidste, hvor længe de skulle stå på stationen.

Salg er en fordel

Toethalvt år er der gået, og flåden er skrumpet til det halve. Siden har DSB nemlig skrottet seks togsæt, ét er givet videre til Danmarks Jernbanemuseum i Odense, og ét er solgt til uddannelsesformål.

Desuden solgte DSB i juni 2017 tre togsæt til det rumænske jernbaneselskab Astra Trans Carpatic. Den aftale omfattede en forkøbsret på yderligere 12 togsæt med betingelse af, at de rumænske myndigheder ville godkende de første tre. Det er sket, men rumænerne har endnu ikke valgt at gøre brug af den forkøbsret, oplyser DSB.

Resultatet af det regnestykke er, at der stadig står 10 togsæt i Tinglev, mens der står ét i Aarhus og ét i Fredericia.

Og hvad skal der så ske med dem?

Ifølge DSB er håbet stadig, at man kan sælge de resterende togsæt.

- Vi er derfor nu i dialog med andre købere. For der er ingen tvivl om, at det er både en miljømæssig og økonomisk fordel at sælge togene frem for at skrotte dem, lyder det fra Jürgen Müller, direktør for strategi og togmateriel, i en skriftlig udtalelse.

DSB kan imidlertid ikke fortælle, hvor lang tid tålmodigheden rækker, før der skal ske noget andet.