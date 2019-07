Skal det være Erik eller Karsten?: To kandidater klar til at udfordre borgmesteren

- Jeg er meget tilfreds med de to kandidater. Vi kæmpede godt nok også for at få en kvinde til at stille op, men det lykkedes ikke, siger Jan Stubberup, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Aabenraa.

Vi kæmpede godt nok også for at få en kvinde til at stille op, men det lykkedes ikke.

Klar til kamp

Socialdemokratiets to borgmesterkandidater er begge opsatte på at vælte den nuværende borgmester, Thomas Andresen (V), af pinden.

- Der skal et nyt styre til i Aabenraa Kommune, og det er jeg den rigtige til at stå bag. Jeg tror, at jeg vil blive en god borgmester, siger den 55-årige Erik Uldall Hansen, der stiller op som borgmesterkandidat for første gang.

- Hvis det skal være, så skal det være nu. Også på grund af min alder, siger Erik Uldall Hansen, der synes, det er svært at spå om hans chancer.

- Nu er det op til vores medlemmer, og skulle det glippe, så vil jeg være en god støtte for Karsten Meyer Olesen, siger han.

Karsten Meyer Olesen var også Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved det seneste kommunalvalg, og han er helt klar til at tage kampen op igen.

- De sidste fire år har været fantastiske som gruppeformand, og jeg ville ikke stille op, hvis der ikke var mulighed for at blive borgmester. Jeg tror, at borgerne gerne vil have en ny borgmester, og jeg tror også på, at det kan lade sig gøre, siger Karsten Meyer Olesen.

Byrådspolitiker Kim Brandt har også ved flere lejligheder budt sig til som borgmesterkandidat, men han har valgt ikke at stille op.

- Det er ikke foreneligt med mit nye job som konsulent for 3F i København, siger Kim Brandt.

Hvem der ender med at blive den endelige borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa Kommune bliver afgjort ved en urafstemning den 20. august.