Skal afløse Kongelig Classic: Kommunen spytter 150.000 kroner i stor skaldyrsfestival

- Vi synes, turistforeningen og Shop i City har lavet et godt oplæg, og det er lykkes dem at få rigtig mange spændende ting på programmet. Så vi har selvfølgelig valgt at støtte op, så vi kan få noget rigtig maritimt ned på havnen, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Baggrunden er, at udvalget har haft et restbeløb på 155.000 kroner i sin eventpulje, efter Kongelig Classic blev droppet tidligere på året. I samme forbindelse besluttede politikerne at reservere beløbet til et andet projekt, som kan "fremme det maritime miljø og formidling af den maritime kulturarv i Aabenraa Kommune."

Fællesmiddag og sejlads

Ifølge oplægget til udvalget er planen at bygge kajen op med et langt telt, hvor lokale restauratører fra hele kommunen serverer alle former for fisk- og skaldyrsretter. Ud over musik, underholdning og aktiviteter for børn, kommer en fælles skaldyrsmiddag samt sejladser med skonnerten Fionia til at være centrale elementer i arrangementet. Ønsket er at tiltrække yderligere skibe til havnen, hvor publikum kan komme ombord i forbindelse med festivalen. Blandt de planlagte samarbejdspartnere er EUC Syd, produktionsskolen Meritten samt Aabenraa Havn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra turistforeningen eller Shop i City, men i oplægget skriver de om formålet med arrangementet:

- At skabe aktivitet og sætte fokus på Aabenraa som den foretrukne by i Sønderjylland. Med aktiviteter skaber man øget bosætning. Og med øget bosætning, skaber man bedre økonomi, både i kommunen, men også i foreninger, ved salg af huse, i detail, i institutioner og meget andet. Man skaber arbejdspladser og tiltrækker nye virksomheder.