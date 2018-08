Min kone og jeg flyttede sammen i en taglejlighed i 1970 på adressen Sønderport 15. Jeg havde forinden boet der alene et års tid. Lejligheden bestod af tre rum, hvor det midterste var indrettet som køkken, dog uden indlagt vand, men der var en håndvask med koldt vand placeret på trappeopgangen lige udenfor. Til venstre for køkkenet havde vi vores stue og til højre vores soveværelse.

Facebook-gruppen "Aabenraa i gamle dage" har over 7000 medlemmer. Den ene af gruppens to bagmænd, Niels Christian Nielsen, har i de seneste uger delt stort og småt fra gruppen med JydskeVestkysten og jv.dk's læsere. Dette indlæg er det sidste i rækken. JydskeVestkysten siger tak for bidragene.

Husleje på 450 kroner

Det skal lige nævnes, at der ikke var nogen form for isolering overhovedet. Hverken på loftet eller i væggen, så vi unge mennesker kom hinanden ved i sengen - for at holde varmen forstås. Toilettet lå nede for enden af trappen, og skulle vi i bad, foregik det på badeanstalten oppe i byen.

På et tidspunkt fik vi den idé, at stuen skulle have nyt tapet, men ak. Da vi begyndte at nedtage det gamle tapet, røg det halve af væggen med, så det projekt stoppede vi omgående og havde så rigeligt at gøre med at reparere skaderne.

Min kone blev gravid med vores datter (nok på grund af det kolde soveværelse), og vi var så heldige, at en lille lejlighed i baghuset, som var moderniseret med køkken og bad, blev ledig. Der flyttede vi så over i foråret 1971 og betalte en husleje på 450 kr./md. inkl. varme. Det var så afgjort noget helt andet end den "gamle" lejlighed, her kunne vi jo holde varmen. Her holdt vi vores første jul sammen med vores lille datter, der kom til verden 1. november 1971. Alt var fryd og gammen.