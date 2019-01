Signe Svendsen optræder solo i landligt kulturhus

Rødekro: Lørdag 9. februar kan Signe Svendsen opleves solo på Stampenborg.

Signe Svendsen går på scenen med et sjældent nærvær og en evne til at røre sit publikum med sin smukke stemme. Hun siger selv om det at optræde solo:

- Der er så meget på spil, når man går alene på scenen. Publikum er min makker, og det er sammen med dem, det hele skal bygges op. Det kan være intenst, men også interessant at mødes lige dér, hvor ting bliver nære og sårbare.

Hun har sit eget ståsted på den danske musikscene. De klare tekster og pop-folk-lyden er blevet hendes kendetegn, og med sange som "Strejfer" og "Rift" har hun sat sit aftryk på dansksproget musik. Hun er ikke bange for at være politisk, at tale om hverdagen eller udtrykke sig om vores fælles virkelighed. På alle måder er hun en vedkommende artist.

Inden koncerten serveres en tre retters menu, og man booker direkte på www.stampenborg.dk.