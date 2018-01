Siemens lukker og slukker i Tinglev

I 1991 åbnede Mærsk sin nye containerfabrik i Tinglev. 15 år senere - i 2006 - forlod den sidste Mærsk-container fabrikken på Bjerndrupvej, der på sit højeste talte 700 ansatte.I dag har Maersk Container Industry stadig salgs- og udviklingsaktiviteter i Tinglev, men i 2008 blev en del af bygningsmassen - 22.500 m2 - solgt fra til et privat investeringsfirma. Bygningerne blev straks lejet ud til Siemens, der de seneste ti år har drevet dels et servicelager og dels et Tools & Equipment Center, som servicerer både land- og havvindemølleprojekter med blandt andet løftegrej og sikkerhedsudstyr.

- Der er ikke nogen af de ansatte i vores Tools & Equipment Center, der er fyret, men der er planer om, at der skal findes en anden dansk lokation til de aktiviteter, forklarer Rasmus Windfeld, der endnu ikke kan sige noget om, hvad den nye adresse bliver, og hvilke konsekvenser det vil få for de nuværende medarbejdere.

3F er fortrøstningsfuld

Da de 40 fyringer i april i fjor blev meldt ud, kom 3F i Aabenraa straks ind over, da hovedparten af de opsagte medarbejdere er medlemmer her.

Brian Andersen, brancheansvarlig for industrien, har ikke et fuldt overblik over, hvor mange der med udgangen af marts står uden job, da nogle kan have noget andet på hånden uden at have fortalt det.

Men han er forholdsvis fortrøstningsfuld i forhold til, at de fyrede kan finde ny beskæftigelse.

- Der er ikke noget at juble over, men det ser ikke så sort ud længere, som det har gjort. Flere virksomheder er begyndt at fastansætte folk, de ellers kun har haft inde som vikarer. Blandt andet er Abena begyndt at tage lidt fra, siger Brian Andersen.