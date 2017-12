Shop i City fyrer citychefen

Shop i City oplyser, at foreningen har valgt at fyre citychef Allan Bruhn. Begrundelsen er, at Shop i City ønsker mere synlighed. Der ansættes dog ikke nogen ny citychef.

AABENRAA: Bestyrelsen for Shop i City i Aabenraa har besluttet at opsige Allan Bruhn, der har arbejdet for detailhandlen i Aabenraa gennem 17 år - senest med titel af citychef.

Allan Bruhn fik besked om fyringen fredag formiddag, og bestyrelsens beslutning kommer helt uventet.

- I betragtning af historien og de ting, der er lavet og skabt, kommer det meget bag på mig. Også at det kommer så pludseligt, siger Allan Bruhn, der ikke har yderligere kommentarer til fyringen.

Malene Byriel, der er formand for Shop i City, fortæller, at det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen om at fyre Allan Bruhn.

-Der vil ikke blive ansat en ny citychef, men vi har nye tiltag på vej, som vil blive fremlagt på årsmødet sidst i januar, forklarer hun.

Ifølge den pressemeddelelse, som Shop i City har udsendt om fyringen, er det blandt andet synlighed i bybilledet og på de sociale medier, som bestyrelsen efterspørger.

Malene Byriel forklarer, at der vil blive ansat en ny person, men det bliver med en anden titel.