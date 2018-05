Seniorrådet nikker ja til skærmbesøg

- Selvfølgelig skal borgeren være indstillet på det, men man forsøger at få så mange med som muligt, og det er der ikke noget at sige til, synes hun.

Det er også et forsøg på at få borgerne til at være så selvhjulpne som muligt og uafhængige af at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter.

Hjælp til selvhjælp

De ældre er ikke som udgangspunkt ramt af teknikforskrækkelse.

- Vi ved, det er udviklingen. Man forsøger at effektivisere og rationalisere, også via teknologien, og det har sine fordele, men også ulemper. Det skal ikke isolere borgerne, mener Hanne Mørup Priess Larsen.

Især to fordele kommer formanden i hu.

Der er imidlertid også mulighed for at vælge skærmbesøgene fra, i hvert fald under forsøgsordningen i Felsted, og det er vigtigt, synes Seniorrådet.

- Man skal være opmærksom på, at der er nogen, der ikke er interesseret i det og ikke er egnet til det, siger Hanne Mørup Priess Larsen.