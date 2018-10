Seniorråd: - Politikerne misbruger vores penge

Seniorrådet foreslår samtidig, at de syv millioner kroner i stedet bruges på at øge "grundnormeringen" på kommunens plejehjem.

Da seks af byrådets syv partier indgik budgetforlig for 2019-2021, nikkede politikerne samtidig ja til, at man udvider kapaciteten på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC) i Rødekro og bruger længere tid til borgere i rehabilitering. Samtidig med en forøget udgift i forbindelse med valg af privat leverandør af hjemmehjælp.

DF og S er enige

Når økonomiudvalget tirsdag samler op på førstebehandlingen af budgettet, og derfor også skal tage stilling til, om høringssvaret fra Seniorrådet skal føre til ændringsforslag, skal Seniorrådet ikke satse på Dansk Folkepartis medvirken.

- Jeg mener, man har prioriteret de områder, værdighedsmidlerne er beregnet til. Er der brug for flere hænder på plejehjemmene en enkelt aften eller to, så er der jo en reservepulje, man kan trække på ved at kontakte forvaltningen, siger Ejler Schütt (DF), som afviser, at eksempelvis en kapacitetsudvidelse af SRC er at betragte som drift.

- Det er for at styrke området, så folk kan blive hurtigere raske. Det finder jeg, at der er meget værdighed i, fastslår viceborgmesteren.

Heller ikke social- og sundhedsudvalgets formand, socialdemokraten Karsten Meyer Olesen, vakler i forhold til budgettet.

- Selvfølgelig har jeg læst høringssvaret og tænkt over det, men det, jeg går ud fra, vi fra byrådet siger til dem, er, at social- og sundhedsudvalget fordeler pengene på den her måde, fordi vi har en rehabiliterende tilgang til vores ældreområde, siger Karsten Meyer Olesen og fortsætter:

- Vi vil gerne undgå genindlæggelser og for at give en god vej hjem fra sygehuset. Vi har ikke taget midler fra ét område og givet dem til et andet.