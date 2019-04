Ensted: Seniorklubben i Ensted Sogn står som arrangør af en tur til minkfarmen på Fogderup Østermark 23. Besøget finder sted onsdag 15. maj kl. 14 med afgang og samkørsel fra Borgen kl. 13.30.

Minkfarmen har 1400 mink og dertil et hotel til 160 kvier. Under besøget er det muligt at komme helt tæt på nyfødte mink. Hvis vejret tillader det, afsluttes besøget med kaffe og kage i haven. Tilmelding senest 9. maj til Konny tlf. 20 11 92 60 eller på opslagstavlen i Borgen.

/EXP