Seminariet gøres klar til nye unge

Aabenraa Kommune går i gang med at renovere vinduer i seminariets gamle bygning på Dronning Margrethes Vej. Lokalerne skal bruges til unge eller til undervisning, men kommunen har ikke en færdig plan klar endnu.

AABENRAA: UC Syds afdeling på Dronnings Margrethes Vej i Aabenraa skal sættes i stand udvendigt. Kommunen går i gang med at istandsætte døre og vinduer, og samtidig begynder arbejdet med udskiftning af bygningens tag.

Det sker til trods for, at Aabenraa Kommune endnu ikke har lagt sig fast på, hvad bygningen skal bruges til, efter de studerende er rykket ned til UC Syds nye afdeling ved Vestvejen, hvor der nu uddannes pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.

Borgmester Thomas Andresen (V) oplyser, at forvaltningen har fået til opgave at finde ud af, hvad det giver mening at bruge bygningen til.

- Det ligger fast, at den skal have et formål, der har relation til Campus-området. Der vil sige enten ungdomsliv eller uddannelse, siger borgmesteren.

Et kvalificeret bud kunne være, at 10. Aabenraa flytter fra den tidligere Nygadeskole til Dronning Margrethes Vej.

- Det kan jeg ikke afvise, og jeg kan heller ikke bekræfte det. Det er ikke så konkret endnu, siger Thomas Andresen.