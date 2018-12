Selvtægt gav pote: Ønskebørn har fået penge og undskyldning fra butikstyv

Butikstyven fra den overvågningsvideo, Ønskebørn i Aabenraa har lagt op på Facebook, er vendt tilbage med penge og en undskyldning. Ærgerligt, at det sker på baggrund af en ulovlig handling fra min side, lyder det fra indehaver Vibeke Knudsen, som dog har tænkt sig at blive ved med at udstille butikstyve i fremtiden.

Historien blev både beskrevet i JydskeVestkysten og i andre medier, og den meget opmærksomhed har vist sig at give pote. Således modtog butikken mandag et brev, hvori der lå en undskyldning og pengene for det sengetøj, der var blevet stjålet.

Signalværdi

For hende har det hele tiden handlet om at sende et signal.

- Almindelige mennesker skal forstå, at vi betaler den her slags af egen lomme, og det er et signal til politikerne om, at der er noget i vejen med lovgivningen. Og så er det selvfølgelig et signal til alle, der ønsker at stjæle: Lad være, lyder budskabet.

Hendes grænse er nemlig nået.

- Så nu viser jeg dem alle sammen fremadrettet. Jeg har endda tænkt mig at sætte et skilt op i døren, så folk ikke er i tvivl om, at jeg mener det, siger Vibeke Knudsen.

Hun har nu taget videoen ned fra Facebooksiden, men ellers får det ingen betydning for politianmeldelsen.

Politiet ønsker ikke at oplyse, om gestussen kan betyde noget for den anmeldte.

- Vi kommenterer ikke på konkret efterforskning, siger kommunikationsrådgiver Helle Lundberg.