Seks personer dømt for milliontyveri af Lego

Seks polske mænd er idømt mellem et år og et år og tre måneder for et storstilet tyveri fra en lastbil på en rasteplads ved Frøslev sidste år. Mændene blev desuden udvist.

Aabenraa: Seks polske mænd er ved Retten i Sønderborg dømt skyldige i et stort Lego-kup sidste år.

Mændene på mellem 21 og 36 år blev idømt fængselsstraffe på mellem et år og et år og tre måneder for tyveriet, som betragtes som af særlig grov beskaffenhed, og de blev desuden udvist af Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted den 26. oktober 2018 på rasteplads Frøslev Øst, Sønderjyske Motorvej i Padborg.

Her lykkedes det tyvene at stjæle Lego til en værdi af 1,3 millioner kroner ved at skære en lastbiltrailers presenning i stykker for at få adgang til lasten.

Efterfølgende blev tyvene anholdt. Den 21-årige blev anholdt på fersk gerning, mens de øvrige fem blev anholdt i Tyskland.

En enkelt af de seks tiltalte, den 21-årige, blev desuden dømt for et forsøg på et lignende tyveri fra en lastbil den 18. oktober. Han blev dømt i forening med ukendte gerningsmænd.