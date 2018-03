Seks millioner kroner til ældre skal give bedre aftener

Social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune har efter anbefaling fra ældreplejen selv besluttet, at nyt tilskud fra staten skal bruges på ekstra aftenvagter både på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Aabenraa: Der er nogle sager på en dagsorden, der er sjovere at tage stilling til end andre. En af de bedre, da social- og sundhedsudvalget forleden var samlet, var punkt 22. Aabenraa Kommune har fået seks millioner kroner fra regeringen øremærket bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen, og nu er det besluttet, hvordan pengene skal bruges. - Vi kan jo bruge flere penge alle steder, men vi har valgt at bruge dem, hvor vi er hårdest spændt for, forklarer kommunens ældrechef, Anni Oksen, der i samarbejde med sine områdeledere har peget på, at det er i aftentimerne, behovet er størst. Oplægget til social- og sundhedsudvalget har derfor været, at plejehjemmene får 3,2 millioner kroner og hjemmeplejen 2,6 millioner kroner, mens de sidste 200.000 kroner sættes af til de øgede udgifter til administration, der følger med mere personale og kravet fra regeringen om, at der de kommende fire år skal føres nøje regnskab med, hvad pengene bruges på.

Tid til nærvær



Antallet af ekstra timer svarer på plejehjemmene til en udvidelse på 7,45 fuldtidsstillinger og i hjemmeplejen på 5,76 fuldtidsstillinger, hvilket svarer til cirka tre ekstra aftenruter. dagsordenteksten til social- og sundhedsudvalget står blandt andet: "Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormeringen skal anvendes til mere nærvær og få en positiv indflydelse på blandt andet aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere".Også i hjemmeplejen skal pengene bruges til "mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang".Antallet af ekstra timer svarer på plejehjemmene til en udvidelse på 7,45 fuldtidsstillinger og i hjemmeplejen på 5,76 fuldtidsstillinger, hvilket svarer til cirka tre ekstra aftenruter.

15.000 ekstra timer Omregnet til timer giver det 10.744 ekstra timer sammen med beboerne på plejehjemmene, mens hjemmeplejen kan være hos borgere 4.086 timer ekstra årligt. - Det er nogle gode penge at få, fordi det kommer til at betyde noget for den enkelte borger, der får mere tid, siger Anni Oksen, der også kan glæde sig over, at det ikke kun er et midlertidigt beløb. Til og med 2021 gives det til kommunen som et særskilt beløb, mens det derefter vil indgå som en del af det samlede bloktilskud, Aabenraa Kommune modtager fra staten. Det betyder, at forvaltningen kan tænke langsigtet og fastansætte nye medarbejdere - om nødvendigt.