Sejlklubbens pæle forstærkes for over en million.

Tilskud for at flytte

Den nuværende lystbådehavn i Aabenraa blev indviet i 1975.Egentlig var det meningen, at havnen skulle anlægges ved Laimun.



Men skibsreder Michael Jebsen tilbød at yde et bidrag til lystbådehavnen på fire millioner kroner på betingelse af, at den ikke kom til at ligge ved Laimun.



Derfor blev havnen i stedet placeret ved Kystvej.