- Jeg ville bare så gerne have været en del af showet foran min familie. Det betyder rigtig meget for mig, fortæller gymnasten, der til daglig bor i Odense.

Verdensholdet show er en gymnastisk fortælling om det at udvikle sig i et nyt fællesskab. Sådan er det også for gymnasterne, der det næste år skal dele glæder og sorger verden rundt. Foto: Jacob Schultz

- Anklen er stadig lidt hævet, men jeg kan støtte på foden. Og jeg har ikke så mange smerter mere. Heldigvis kan jeg være med under ind- og udmarch.Så jeg når at blive klar, inden vi drager ud på verdensturné om tre uger.

Gymnasterne leverede et både legende, sprælsk, charmerende og til tider eftertænksomt show for de godt 1.500 tilskuere i Arena Aabenraa. Foto: Jacob Schultz

Verdenshold i leg

Sammen med de godt 1.500 tilskuere kunne de opleve et både drilsk, sprælsk, legende og eftertænksomt verdenshold, der på sin såkaldte "take off"-tur besøgte flere danske byer med et show, der er blevet kaldt "Namuh".

Hvad det betyder?

- Tja - det er ikke så nemt at forklare. Men det er i hvert fald ordet "human" stavet bagfra, men jeg tror ikke, at man skal lægge alt for meget i det, lød det fra Mads Klim Jacobsen, som er en del af træner- og team-staben for de 28 gymnaster.