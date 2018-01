Se videoen: De nytårsfriske sprang i fjorden

Ganske vist brød solen endelig igennem, men det var nu stadig en kold fornøjelse at være nytårsbader på Sønderstrand. Det holdt dog ikke rekordmange fra at springe i.

Per Hussmann, der skød dukkerten i gang, vurderede, at der var et par hundrede friske deltagere. Noget egentlig mandtal blev der ikke holdt, da det er en fuldstændig uformel tradition, der bare har grebet om sig, siden to medlemmer af atletikklubben AaIG for snart længe siden indgik et væddemål om, hvem der kunne komme i vandet 1. januar.

Aabenraa: - Det var altså en mega fed oplevelse. Du skulle prøve. Meeeen jeg var altså nødt til at tælle til tre for at komme under.

En frisk start på året

Da havde Maria Schack Jessen og Louise Severin travlt med at komme i tøjet og udveksle historier fra det korte, kolde gys.

- Jeg tænkte bare "løb, løb, løb, løb". Det var vejrtrækningen, det var værst for. Det var som at have en klods for brystet. Det var jeg noget overrasket over, fortalte Maria Schack Jessen, der var kvinden bag idéen om, at de to kolleger skulle en tur i vandet sammen 1. januar.

- Men du var nu da hurtigt med på den, sagde hun med et grin og kiggede hen på Louise Severin, der var klar med svar:

- Ja, nu er det jo et nyt år, så vi skal være lidt friske. Og det kan da kun blive et friskt 2018 efter det her, sagde hun og glædede sig så sammen med kollegaen over, at de lige så langsomt kunne begynde at mærke deres fødder igen.

Trods den oplivende oplevelse bliver de dog nok ikke vinterbadere lige med det samme. Men om et år kan det sagtens være, de igen står klar på Sønderstrand.

- Det er i hvert fald en ting, det er fedt at have sammen, var de enige om.