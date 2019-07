Se video: Villa står i flammer - naboer opfordres til at lukke vinduer

Der er udbrudt voldsom brand i en villa i Kruså torsdag eftermiddag.

- Ud fra de oplysninger vi har nu, har der ikke været nogle mennesker, der har været i fare. Men huset står ikke til at redde, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt og fortsætter.

- Der er tale om en dobbeltvilla, og derfor er branvæsenets hovedfokus lige nu at forhindre branden i at brede sig til nabohuset.

Klokken 16.58 skriver politiet på Twitter, at der fortsat er kraftig røgudvikling på stedet. Hvis du bor i nærheden og mærker røglugt, kan det være en god idé at lukke for vinduer og døre.

