Se video: Køerne kom på græs i Nørre Hostrup

Nr. Hostrup: Man kunne både hoppe i halmballer, lave snobrød, æde sig mæt i pølser og hilse på kalvene, da familierne Asmussen og Kaczmarek inviterede til Økodag på deres gård i Nørre Hostrup.

Hovedattraktionen var dog, da de omkring 200 sortbrogede køer omkring middagstid skulle på græs efter en lang vinter. Folk stimlede sammen på alle sider af marken, mens de glade køer styrtede ud under åben himmel. De forventningsfulde tilskuere blev ikke snydt for de karakteristiske spjæt og spark.

For Bo Kazmarek, som driver gården sammen med Asmus Asmussen, handler Økodag om at skabe bro mellem by og land.

- Formålet for os er at formidle budskabet om, hvordan vi driver økologisk landbrug her i Danmark. Der bliver længere og længere mellem producenter og forbrugere, og næsten ingen kender længere nogen, der har en gård. Bondegårdsferie er heller ikke noget, særlig mange tager på længere. Vi vil gerne invitere folk ind for at se, hvad vi laver, for vi har ikke noget at skjule, siger Bo Kazmarek.

Gården i Nørre Hostrup sælger mælk til et mejeri i Tyskland, så deltagelse i Økodag kan ikke som sådan mærkes på bundlinjen for de to landmænd. Alligevel har de været med siden 2009, dog med undtagelse af sidste år.

- Det er simpelthen en og skær egoistisk fornøjelse ved at se glade mennesker her. Der kommer så mange mennesker og siger tak for en god dag, inden de kører hjem. Folk er så positive, siger Bo Kazmarek.