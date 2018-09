Aabenraa: Snart kan det være en noget anden oplevelse at gå på opdagelse på egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

Venneforeningen til museet har nemlig modtaget donationer på henholdsvis 50.000 kroner fra A.P. Møller Fonden og 10.000 kroner fra Grænseforeningen til projektet "De magiske lamper - et interaktivt formidlingskoncept".

Det fortæller Helge Andreassen, formand for venneforeningen.

- Vi synes, det er en rigtig god idé, som passer godt ind på museet. Så vidt jeg ved, er vi det første museum i Danmark, som tager den teknologi i brug, siger han.

Der er tale om ombyggede petroleumslamper, der blandt andet forsynes med en lille højttaler og en lille såkaldt RFID-læser. Meningen er så, at gæsterne selv skal bære rundt på lamperne igennem museet. Når lampen placeres på et felt med en chip, eksempelvis på spisebordet, begynder lampen at afspille en optagelse, som er knyttet til netop det sted. Det kunne være en fortælling om det sønderjyske kaffebord.

- Så selvom det er moderne teknologi, passer den perfekt ind i museets ånd, siger Helge Andreassen.

Jacob Michelsens Gård ligger allerede inde med en række optagelser, hvor personer med tilknytning til gården fortæller om deres oplevelser på gården.

- På den måde kan vi jo spare en guide, siger Helge Andreassen.