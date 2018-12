Medarbejdere på Aabenraa Bibliotek har sat nissehuerne på hovederne og lavet en video, hvor de synger julen ind på sønderjysk.

"Fra æ Aaffenraa Bibliotek vil vi gern ønsk jer ållesammen en glajle juul og et dejlige ny’å, at I komme tæ å ha’ noen glant fridaue mæ æ familie og dem i essen holle af og at I fæ spist en masse kål og goj raj. Må det gi’ et orntle rabalde.", skriver de.

Se videoen og syng med herunder: