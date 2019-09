Se navnene: Her er det nye Team Rynkeby-hold

For omkring halvdelen af deltagerne i Team Rynkeby 2020 er det første gang, de sætter kursen mod Paris på to hjul. For de mest rutinerede er det syvende gang.

Debutanterne: Karen Marie Gammelgaard Møller, Vojens, Martin Krogh, Aabenraa, Peter Kohberg, Aabenraa, Hans Harald Eduard, Aabenraa, Torben Hansen, Vojens, Pia Maron, Haderslev, Jan Ahrendt, Mönchhagen, Hans-Werner Muhle, Haderslev, Morten Benkjer, Vojens, Anne Therkelsen, Aabenraa, Mette Iversen, Haderslev, Lene Outzen, Kruså, Anja Ulka, Aabenraa, Kari H. Jacobsen, Nordborg, Bjarne Skøtt Jessen, Christiansfeld, Lene Dall Lindgreen, Broager, René Høegh Pedersen, Haderslev, Evren Ozcan, Harrislee, Morten Aagaard Lorenzen, Aabenraa, Lars Schmidt, Rødekro, Signe Maj Gimm Larsen, Bolderslev, Susann Etienne, Gråsten, Kenn Madsen, Gråsten, Bjarne Schmidt, Augustenborg, Frank Weiser, Aabenraa, Lisa Thulesen Fjeldsted, Vojens, og Hans Nissen Lorenzen, Tønder.