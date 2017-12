Se den skønne billeder: Julehjertebyen takkede af for i år

Julehjertebyen er ikke blot en stor attraktion, den er også et stærkt fællesskab for de mange frivillige, der gør den mulig. Mange besøgende sørgede for, at de frivillige havde rigeligt at se til på sidste åbningsdag.

Aabenraa: Det var med at snuse duften af brændte snobrød, hjemmebagte æbleskiver, gløgg og risengrød med kanelsukker ekstra godt ind, for efter 29 dage med koncentreret julestemning havde Julehjertebyen dagen før dagen sidste åbningsdag. Der var mange besøgende, der lagde vejen forbi Storetorv mellem de sidste julegaveindkøb, og de kunne som altid opleve en by, der summede af hektisk aktivitet takket være de mange frivillige. I år kunne Julehjertebyen også byde på et vaskeægte landpostbud med 34 års erfaring. Efter 45 år i frivilligt eksil i Haderslev flyttede 71-årige Willy Frandsen i efteråret tilbage til fødebyen Aabenraa, og hurtigt meldte han sig under fanerne ved Julehjertebyens koordinator, Malene Bruhn, der tog imod Willy Frandsens tilbud om at gå rundt som postbud i Julehjertebyen og dele postkort ud. - Jeg har været i gang hver lørdag, siden Julehjertebyen åbnede, og folk bliver meget nostalgiske, når de ser mig. Det er så hyggeligt, forklarede Willy Frandsen, der var iklædt en autentisk, 45 år gammel postuniform. - Det er fantastisk, at så mange frivillige gør så stort et stykke arbejde.

Det sker der nu Efter Julehjertebyen lukkede lillejuleaften blev der ryddet op og gjort rent i husene, inden de frivillige fik en kop gløgg og ønskede hinanden glædelig jul.

Den 27. december går 15 frivillige i gang med at fjerne løse dele for at køre dem væk.

Den 30. december hjælper 20 frivillige til, når kranbiler kommer for at køre husene til opmagasinering.

Koordinator Malene Bruhn fortæller, at man er velkommen til at medbringe en trailer og hente træflis i Julehjertebyen mellem jul og nytår.

Den 20. januar 2018 er der takkefest for sponsorer og frivillige.

Det greb om sig Normalt yder de frivillige deres indsats i kulissen, men én måtte på scenen. Det var Finn Pedersen, der måtte slippe pølsetangen ved grillen for at modtage årets spejderpris fra Sct. Georgsgilderne i Aabenraa Kommune. Finn Pedersen har i mere end 30 år været leder i KFUM-spejdernes Ensted-gruppe, og det blev han hædret for. At det lige blev i Julehjertebyen, var ikke tilfældigt. Her har han siden starten i 2009 været frivillig. Ensted-spejderne donerer halvdelen af overskuddet fra deres bod, hvor der sælges grillpølser og æbleskiver, til Julehjertebyen. - Men vi har også hjulpet med en masse andre praktiske opgaver som eksempelvis at bygge de små huse, sagde Finn Pedersen, der finder stor glæde i arbejdet i Julehjertebyen. - Det er rart at kunne give noget igen. Her kan vi vise, vi er spejdere, men også være med i det frivillige arbejde, der foregår her. Vi vil gerne give noget, så alle kan få en værdig jul. Og så gør det heller ikke noget, at sammenholdet blandt de frivillige er i top. - Det er fantastisk, synes jeg. Alle er "hooked" på sagen, og stemningen er altid god, forklarede Finn Pedersen.