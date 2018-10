Se de vilde billeder fra Xtreme Mandehørm: Mændene boltrede sig i mudderet

Xtreme Mandehørm i Aabenraa blev atter noget af et tilløbsstykke med over 1000 deltagere.

Aabenraa: - Jeg har lidt sommerfugle i maven.

Sådan lød det fra den 32-årige Carsten Christensen fra Bylderup Bov, umiddelbart inden den 8. udgave af Xtreme Mandehørm i Aabenraa blev skudt i gang lørdag eftermiddag. Carsten Christensen var med garanti ikke den eneste af de 1032 modige deltagere, der havde sommerfugle i maven, før de skulle ud på den 12 kilometer lange rute. Nogle for ikke at sige mange valgte da også at dulme nerverne med en fadøl inden start.

Carsten Christensen deltog for første gang i Xtreme Mandehørm.

- Sidste år nåede jeg ikke at melde mig til i tide, men i år skulle det være, og jeg gør det for at prøve noget nyt, sagde Carsten Christensen, der havde målsætningen på plads.

- Mit mål er at gennemføre, og jeg er ikke bange for at få mudder på mig, da jeg tidligere har arbejdet i en grusgrav, sagde Carsten Christensen.

Søren Liljegren fra Padborg deltog også i Xtreme Mandehørm for første gang. Han var blevet placeret i den hurtigste gruppe, og den 26-årige fodboldspiller var ikke nervøs.

- Jeg er ikke nervøs, og jeg forventer heller ikke at vinde. Jeg tager det som en oplevelse. Jeg spiller fodbold i Bov IF, så konditionen er i orden, sagde Søren Liljegren.