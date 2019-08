Se de smukke billeder: Lys spredte håb i mørket

Ud over at bære på et smukt budskab repræsenterede hver af de 350 lysposer også en donation på 50 kroner. Foto: Ludvig Dittmann

Lørdag aften blev Stafet for Livet afbrudt for en stund, så alle deltagerne kunne være med til tænde et lys for dem, der står - eller har stået - dem nær. Sognepræst Robert Bonde Hansen holdt årets lystale.

Aabenraa: Stafet for Livet satte sent lørdag aften stafetten på pause for at gøre plads for en af weekendens mere mindeværdige stunder. Her blev der tændt lysposer for dem, man mindes, og for dem der kæmper, og hver enkelt pose bar på hvert deres budskab om smerte og sorg men også om håb. På scenen foran torvet på Agoraen lagde Doris Sommerlund og band det musikalske bagtæppe med coverversioner af Coldplays "Fix You", Lis Sørensens "Fuld af nattens stjerner" og Joni Mitchells "Both Sides Now". Bagefter tog formand for Stafet for Livet i Aabenraa, Karsten Meyer Olesen, mikrofonen. - I den her stund, hvor vi har 350 lysposer stående med lys i med hver sin hilsen til folk, der har stået - eller står - os nær, har vi nu fået en god musikalsk stemning. Nu skal vi have nogle ord på, vi kan tænke over bagefter, sagde han og gav ordet til sognepræst Robert Bonde Hansen.

Det er en påmindelse om, at ligesom lysene i aften spreder mørket, så er Stafet for Livet med til at sprede håb. Robert Bonde Hansen

Foto: Ludvig Dittmann Mobiltelefonernes lommelygter blev tændt, så folk kunne synge med på Doris Sommerlunds "Gi' et liv". Foto: Ludvig Dittmann

Et løb for livet Han erkendte, at han faktisk ikke havde vidst, hvad Stafet for Livet var, da han i sin tid var blevet spurgt, om han ville holde en tale. Og da han havde nævnt for en god ven, at han ikke vidste, hvad han skulle sige i sin tale, så havde vennen vittigt rådet ham til at løbe for livet. - "Du er jo i Mexico, før de opdager, du er væk", sagde han. Men jeg synes ikke, den slags platheder hører hjemme her, fortalte Robert Bonde Hansen, som selvsagt ikke løb nogen steder. Senere kom han til at tænke på, om vennen måske alligevel havde ret. - Det, der foregår her i dag, er jo et løb for livet. Det er prisværdigt, at der samles penge ind, og at der findes et rum, hvor syge og pårørende kan mødes i utvungen sammenhæng. Og der er ingen grund til at tvivle på, at det har betydet - og også fremover vil betyde - meget for mange. Men jeg tror, der er en dybere forståelse af det. Det er som bekendt de små ting, der gør forskellen, sagde sognepræsten.

Foto: Ludvig Dittmann Formand Karsten Meyer Olesen håbede, at lyset, ordene, sangene og stilheden ville give folk noget at tænke over. Foto: Ludvig Dittmann

Spreder håb Ligesom der eksempelvis er forskel på den bogstavelige og billedlige betydning af at "gå igen" og "slå sig på flasken". - På samme måde er der forskel på at løbe for livet - skræmt fra vid og sans - og at løbe for livet. Jeg tror, det er den sidste betydning, der er central her i aften. For det er en påmindelse om, at ligesom lysene i aften spreder mørket, så er Stafet for Livet med til at sprede håb og minde om glæde og fællesskab i en virkelighed, hvor det er fortvivlelse, træthed og sorg, der kan true med at fylde tilværelsen, sagde Robert Bonde Hansen. Derfor var arrangementet denne weekend en lejlighed til at være med til at tænde lys, fortsatte han. - Ikke kun i umiddelbar, fysisk forstand, som vi gør her i aften. Men også i vores medmenneskers hjerter og øjne. For som jeg fik at vide, da jeg var en lille dreng: Der er ikke én af os, der er så lille en flamme, at man ikke kan tænde et andet lys med den, sagde Robert Bonde Hansen og afsluttede: - Stafet for Livet er et fællesskab, hvis dybeste grund - den alvorlige baggrund til trods - netop ikke er fortvivlelse, sorg og død men derimod håbet, glæden og livet. Det er ikke et løb for livet men et løb for livet. Lysarrangementet blev afsluttet med en sang skrevet til formålet af Doris Sommerlund - "Gi' et liv" - og til sidst et minuts stilhed.

Foto: Ludvig Dittmann Nr. Hostrup Folkedansere underholdt, inden lysposerne blev placeret på torvet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Sognepræst Robert Bonde Hansen fremhævede det håb, som Stafet for Livet vækker i folk. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann De frivillige linede de mange lysposer op i en slags stjerne. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Doris Sommerlund lagde musik til lysceremonien med en række covernumre og et nummer, hun selv havde skrevet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Lysposerne fortalte hver deres tragiske historie. Foto: Ludvig Dittmann

