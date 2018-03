Se billederne: Omstridt historisk villa sælges for højeste bud

Bjerggade 1, som Aabenraa Kommune blev tvunget til at overtage, er nu sat til salg. Sidste chance for at komme med et bud er 6. april. Der er åbent hus torsdag den 8. marts.

Aabenraa: Michael Buchholdt har været ejendomsmægler i 18 år. Så han har efterhånden en god fornemmelse for, hvad huse i Aabenraa koster, og hvem de kan sælges til. Men i den her sag er han lige så spændt som alle andre på, hvad der sker. Nybolig Aabenraa har nemlig fået opgaven med at sælge Bjerggade 1 for Aabenraa Kommune, og det er ikke en hvilken som helst ejendom. Ikke bare er villaen på toppen af Løgumklostervej bygget for over 100 år siden af skibsreder Friedrich Clausen. Villa Frida har også været stridens kerne i en mere end fem år lang sag mellem kommunen og den nu tidligere ejer, Dennis Pollow. Aabenraa Kommune blev af Overtaksationskommissionen dømt til at overtage ejendommen, fordi man ikke ville lade Pollow rive den ned med henvisning til, at man fandt ejendommen bevaringsværdig. Da kommunen ikke selv har ønsket at finde anvendelse for den, sættes den altså nu til salg i en budrunde.

Det har villaen kostet JydskeVestkysten bad i november Aabenraa Kommune om en samlet opgørelse af, hvad sagen, der begyndte helt tilbage i august 2012, har kostet.





Svaret var knap 1,3 millioner kroner. Beløbet er sammensat af to ting: Erstatning til den tidligere ejer, Dennis Pollow, der fik i alt 941.000 kroner - de 650.000 kroner i decideret erstatning, plus refusion af de udgifter, han havde haft til ejendommen i den periode på godt to år, hvor sagen har kørt i taksationssystemet.





Resten - 326.443 kroner - er sagsomkostninger og udgifter til ekstern advokatbistand, da kommunen valgte at hente en ekspert i taksationssager, Aarhus-advokaten Jens Flensborg, ind til at føre sagen.

Skade i fundamentet - Det er en speciel sag på alle måder. Det er en ejendom med potentiale i, men det kræver en køber, der kan overskue det, forklarer Michael Buchholdt med henvisning til, at en ny ejer ikke bare skal i gang med en omfattende renovering. Ejendommen har også en skade i fundamentet, som skal udbedres. Så det er ifølge ejendomsmægleren nok klogt at have en håndværksmæssig baggrund, hvis man overvejer at byde. Michael Buchholdt understreger dog, at selv om der ligger et stort arbejde i Bjerggade 1, så begynder man ikke helt fra nul. Inden Dennis Pollow, der drømte om at føre skibsrederens villa tilbage til fordums storhed, løb sur i projektet, nåede han at lægge nyt tag, skifte køkken og installere gulvvarme i det meste af den 150 kvadratmeter store kælder.