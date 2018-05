Se billederne: Moonlight Brothers blev hyldet som helte i deres hjemby

Moonlight Brothers blev kørt i åben bil gennem gågaden, hvilket kun før er overgået OL-guldvinderen Jesper Bank og regentparret, da de var på besøg i 2015. Brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp synes selv, at den køretur var en fed ting at have på cv'et.Foto: Timo Battefeld

Danseduoen Moonlight Brothers blev fredag aften fejret i Aabenraa efter deres sejr i "Danmark har talent". Brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp var spændte og nervøse inden, og de blev meget overvældede, da de så de mange mennesker, som var mødt op for at hylde dem.

Aabenraa: Ord som sindsygt, vildt, sjovt og dejligt blev gentaget mange gange af brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp alias Moonlight Brothers fredag aften i centrum af Aabenraa. Her blev de to brødre hyldet for deres sejr i TV2' talentprogram "Danmark har talent" den 14. april, hvor deres humoristiske dans vandt seernes hjerter og fik flest stemmer. Det skulle fejres i brødrenes hjemby, mente både borgmester Thomas Andresen (V) og Shop i City Aabenraa, og derfor blev brødrene fredag aften under By Night kørt i åben bil gennem gågaden og modtaget på Storetorv, hvor borgmesteren startede med at tage en selfie med dansedouen, inden han sagde et par ord. - Jeg turde næsten ikke sammenligne det her med, da dronningen var på besøg, men det her overgår jo den vildeste fantasi. Hvor må det være lækkert for jer at opleve den store opbakning, sagde Thomas Andresen blandt andet, mens Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp stod og ikke rigtig kunne forstå det, de så på Storetorv.

Teknikken drillede Torvet var nemlig proppet med folk i alle aldre, som havde taget opstilling langs den røde løber og gav brødrene high-fives og klappede af dem, mens de gik hen mod scenen til tonerne af Tina Turners hit "Simply the best". - Det her er en vild modtagelse. Det havde vi slet ikke regnet med. Det er sindsygt, når man står heroppe og kigger ud på torvet. Der er godt nok mange mennesker, sagde Jonathan Eskjær Breitenkamp. Moonlight Brothers havde lovet at optræde med deres dans, og de to brødre havde inden fortalt, at de var meget spændte på at skulle danse for så mange mennesker. Nervøsiteten fik dog endnu et nøk opad, da lyden drillede, og deres musik ikke kun spilles. Brødrene gik hvileløst rundt på scenen, og da musikken endelig kom i gang, brændte forstærkeren af, så ventetiden blev yderligere forlænget. Efter lang tids ventetid kunne Moonlight Brothers endelig gå i gang med deres show, og Aabenraa fik et helt nyt show at se, som var lavet specielt til denne aften.