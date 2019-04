Se billederne: Kommende studenter trak i gallatøjet

Aabenraa: Der var høje hæle, glimtende kjoler og flotte jakkesæt og som altid var der også specielle måder at ankomme til festen på.

Den røde løber var fredag aften rullet ud foran Sønderjyllandshallen, for det var nemlig aftenen for årets gallafest for de kommende studenter fra Aabenraa Statsskole.

Her fejrede de, at eksamen snart begynder, og at der kun er få måneder til, at de får huen sat på hovedet.

Som altid var det ikke nok at ankomme i fars eller mors bil. Der var også denne gang gjort en masse ud af ankomsten til festen, og det trak igen både forældre, bedsteforældre og andre nysgerrige ned foran hallen for at se, hvad de unge mon havde fundet på i år.

Der var som sædvanlig de mere specielle biler, som var kommet frem fra garagen og pudset op til aftenens fest, men der var også de mere alternative som en el-scooter, en speedwaycykel og sågar en hestevogn blandt køretøjerne.

Her sad de smukke unge mennesker klædt i deres stiveste puds og klar til den sidste store fest sammen med deres gymnasievenner inden eksamen.