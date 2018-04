Se billederne: Kampklædte betjente på Hovedgaden i Tinglev

Aabenraa: Et vidne fortæller til JydskeVestkysten, at politiet netop har været massivt til stede på Hovedgaden i Tinglev, hvor en mand tidligere i dag blev fundet skudt på en anden adresse.

Ifølge vidnet var hovedgaden spærret i omkring 30 minutter.

I en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at de nu mener at kende identiteten på tre involverede i drabsforsøget: To mænd og en kvinde fra området. Politiet opfordrer derfor de tre til at melde sig selv. Der er intet, der tyder på, at det skete har nogen som helst forbindelse til bandemiljøer.

Der foregår fortsat tekniske undersøgelser på og omkring gerningsstedet på Stationsvej. Skudofferet, en 36-årig mand, er stadig i livsfare.