Se billederne: Høstfest på mejeriet

Tinglev: Selvom det muligvis var årets sidste stranddag, foretræk hobevis af mennesker alligevel en tur på landet i stedet.

Lørdag inviterede mejeriet Naturmælk til økologisk høstfest med alt, hvad der hører sig af levende musik fra MGP- og X-Factor-stjerner, hestevogns- og traktorture, halmborg, værksteder, rundtur i mejeriet, økologisk mad og drikke og en masse andre aktiviteter.

Høstfesten er Naturmælks tiende af slagsen.

- Vi tog i sin tid initiativ til det som et modspil til de økologiske høstmarkeder, fordi vi syntes, det kunne gøres større og anderledes. Derfor kalder vi det for en fest, ikke et marked, og det er efterhånden blevet en tradition, fortalte Nelly Frees Riggelsen, som normalt er salg- og markertingchef, men som i dag fungerede som guide for de mange besøgende.

Konceptet er blevet forfinet en del med årene.

- De første år lagde vi overliggeren meget højt og havde eksempelvis rapperen Johnson med, da han brød igennem. Efterhånden har vi lært, at vi skal have noget, der appellerer mere til de små børn. På samme måde har vi justeret åbningstiderne, for folk vil gerne have den sidste grillaften derhjemme, og derfor er der ikke nogen efter klokken 16, fortalte Nelly Frees Riggelsen.