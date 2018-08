Se billederne: Hanne og René har forvandlet historisk villa

De troede, at de skulle flytte uden for byskiltet for at finde drømmehuset til den sammenbragte familie på syv. Men det viste sig, at det perfekte hus lå i nabolaget. På et år har Hanne Roager Poulsen og René Severin forvandlet den historiske villa Hindustan på Skinderbro, og på lørdag åbner de døren til en anderledes indflytterfest.

- Vi blev overraskede over, at det var så stort. Det gik hurtigt, da vi havde været inde og se det første gang, men der var tre bud på det. Det var meget heldigt, at det blev vores, for et par dage efter vi havde lavet aftalen, var der faktisk nogen, som bød over vores pris. Men da var sælger så fair, at når vi havde en aftale, så havde vi en aftale, smiler Hanne Roager Poulsen.

Han kørte ellers forbi villaen Hindustan på Skinderbro flere gange om dagen, da han dengang boede på Nørrehesselvej. Men det var først, da parret begyndte at søge på nettet, at det gik op for dem, at drømmehuset måske lå lige rundt om hjørnet.

- Jeg var sikker på, at vi skulle til Varnæs for at finde det. Men det viste sig jo at ligge lige i nabolaget. Jeg har bare aldrig lagt mærke til, at grunden var så stor, fortæller René Severin.

For halvandet år siden stod de med ønsket om at flytte sammen efter et år som kærester, men det krævede plads, for parret har tilsammen fem børn. Samtidig ønskede de også en stor grund, men hvor finder man den kombination andet end måske på landet.

Aabenraa: Deres øjne stråler, og smilene er store, når talen falder på deres hus. Der er ingen tvivl om, at 32-årige Hanne Roager Poulsen og 40-årige René Severin er stolte over, hvad de har opnået på et år.

Sjovt at genbruge

Én ting var at finde drømmehuset - en anden var at få det renoveret, så det kunne blive et moderne hjem til syv, men samtidig bevare den gamle stil. René Severin er selvstændig tømrermester og har derfor hænderne skruet rigtigt på til at føre drømmene ud i virkeligheden, men der blev brugt rigtig meget tid på at finde de rigtige materialer.

- Det trængte til en gennemgribende renovering, men det skulle ske med respekt for huset samtidig med, at vi gerne ville sætte vores præg. F.eks. skulle der nye klinker på i stueetagen, men de skulle hverken være sorte eller grå, da det var for moderne, så vi valgte natursten. De gamle døre og skabe har vi bevaret i hele huset, fordi det har sin charme og Laursens gamle ribbe har vi malet sort og sætter nu op igen. Det er sjovt at genbruge i stedet for bare at fjerne det, siger René Severin.

Aage Laursen er den tidligere lektor fra gymnasiet, som boede i huset i 45 år. Hans store historiske interesse er stadig at mærke i huset, hvor flere af hans møbler er blevet stående. Laursens børn valgte nemlig at give Hanne og René lov til at få de møbler, de gerne ville have, efter at Laursen og børnene havde taget det, de ville have. Det betyder blandt andet, at der i entréen står en stor dragkiste i træ, hvor der udførligt inde i er skrevet dens historie, og at parret har fået billeder, tegninger og hele historien med ved overtagelsen af huset.