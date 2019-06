Se billederne: Flere end 3000 deltog i sønderjysk motionsfest

20 gange har der været holdt Aabenraa Bjergmarathon. 20 gange har Bent Thomsen, Bo Junker og Finn Jensen fra Aabenraa som de eneste gennemført maratondistancen. Jubilæumsudgaven af løbet blev et tilløbsstykke med over 3000 deltagere.

Aabenraa: Alle gode gange 20. Aabenraa Bjergmarathon trækker deltagere langvejs fra, men ingen kunne alligevel matche tre Aabenraa-løberes cv, da de sammen med knap 3000 andre stillede til start. Der var ændret på ruten, men ellers er der ikke meget ved Aabenraa Bjergmarathon, der kan overraske trekløveret Bent Thomsen, Bo Junker og Finn Jensen. Som de eneste kunne de prale med at have 19 gennemførte løb på maratondistancen ud af 19 mulige før dagens jubilæumsudgave. - Det er et løb, man taler om det meste af året i klubben, sagde Finn Jensen, der ligesom de to øvrige har sin daglige gang i AaIG. - Vi er på hjemmebane, og dét, der glæder mig mest, er den store opbakning fra de mange frivillige og organisationen, så man kan etablere så stort et arrangement her i byen. Stemningen, man mærker på torvet og ude på ruten, betyder også rigtig meget for mig, forklarede Bent Thomsen, der i dagens anledning stillede op for sin arbejdsplads, Aabenraa Kommune.

Vi har selvfølgelig fået en konkurrence i konkurrencen, fordi vi har været med i alle årene, så vi går og gasser hinanden. Bent Thomsen, maratonløber

Sådan gik det Maraton, kvinder: 1) Fie Sønderby Christensen, RUNAAR, i 2:57:09, 2) Hólmfríður Aðalsteinsdóttirog, IL Trio, i 3:05:54 og 3) Kristina Jessen, FysioDanmark Esbjerg, i 3:19:04.

Maraton, mænd: 1) Jesper Meins, Team Meins RUNning, i 2:42:15, 2) Brian Arreborg Hansen, Sparta, i 2:46:42 og 3) Morten Jepsen, Sportschefens disciple, i 2:55:22.

Resten: Se resultaterne på sportstiming.dk

Foto: Timo Battefeld Så må der løbes. Der blev vist god form i de to børneløb i Aabenraa Bjergmarathon. Foto: Timo Battefeld

Hjertet spillede ham et puds Endnu har intet kunnet holde de erfarne AaIG'ere med tilsammen flere end 500 gennemførte maratonløb væk fra Bjergmarathon, men for 52-årige Bo Junkers vedkommende var det lige op over sidste år. - Jeg blev opereret i hjertet, så jeg var i fare for ikke at komme til at løbe igen, så derfor er jeg super glad for at være med i dag. Løbet har altid betydet meget for mig, fordi jeg selv var med at starte det op, fastslog Bo Junker. Bent Thomsen, 62, og Finn Jensen, 56, kan heller lige komme på, hvad der skulle kunne holde dem væk fra det traditionsrige løb. - Man kan ikke lade være med at komme her. Man har været meget nede i knæ undervejs og alligevel kommet igennem det, sagde Finn Jensen, der har rundet 60 maratonløb, mens Bo Junker har rundet 350 og Bent 86.

Foto: Timo Battefeld Kaj Madsen, 67 år og fra Guderup, gennemførte maratondistancen på 3:56:47. Foto: Timo Battefeld

Stor opbakning til jubilar Der var imidlertid mange andre, der bakkede op om den 20. udgave af Bjergmarathon. Faktisk var der 756 flere med end i 2018. 3105 løbere fordelt på distancerne maraton, halvmaraton, 10 kilometer, 5,6 kilometer og børnedistancerne på 500 meter og 1500 meter var med. - Det er rigtig, rigtig flot og over de seneste tre års niveau. Vi er meget tilfredse, lød det fra løbsarrangør Per Hussmann. - Det er nok en kombination af, at det er et jubilæumsløb, nye ruter og andre tiltag, vi har gjort, forklarede han det flotte deltagerantal. Samtidig kunne han ikke alene glæde sig over mange rosende ord fra deltagerne, men også at de ændrede løberuter blev godt modtaget. - Vi har hørt, der har været nogle småting, men der er ikke nogen, der har været henne for at rive hovedet af mig endnu. Det evaluerer vi på bagefter og ser, hvor vi skal stramme op, hvis det er nødvendigt, sagde Per Hussmann. Mens det blev alle gode gange 20 for Jensen, Junker og Thomsen, der kom i mål i henholdsvis 4:19:56, 4:31:06 og 5:13:32, så blev det alle gode gange tre i træk for Jesper Meins fra Haderslev, der vandt på maratondistancen foran Brian Arreborg Hansen, der vandt løbet i 2014 og 2015.

Foto: Timo Battefeld Løberne oplevede tæt befolkede gader i midtbyen, men også smuk natur iklædt sommersol. Foto: Timo Battefeld

Bent Thomsen (t.v.), Aabenraa Kommune, Bo Junker, AaIG, og Finn Jensen, AaIG, har som de eneste deltaget i og gennemført maratondistancen ved alle de hidtidige 20 udgaver af Aabenraa Bjergmarathon. Foto: Bo Nielsen

Foto: Timo Battefeld Jesper Hahn Jensen (i midten) var med som fartholder. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det dejlige vejr havde også lokket tilskuere til Aabenraa Bjergmarathon ud i mere landlige omgivelser. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Dejligt med en tryg hånd, inden man skal i gang med børneløbet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Jesper Meins vandt for tredje gang i træk maratondistancen i Aabenraa Bjergmarathon. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Rart at være i selskab med en god ven på løbeturen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det satte sit præg på Aabenraa, da 3105 deltagere i Bjergmarathon nød sommersolen på ruterne, der var nye i den 20. udgave. Foto: Timo Battefeld

Det satte sit præg på Aabenraa, da 3105 deltagere i Bjergmarathon nød sommersolen på ruterne, der var nye i den 20. udgave. Foto: Timo Battefeld