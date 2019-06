Se billederne: Efter 800 år vendte kong Valdemar tilbage til Aabenraa

Det er 800 år siden, Valdemar Sejr første gang præsenterede Dannebrog for danskerne. Det skete - ifølge legenden - på Kongehøjen i Aabenraa. Den anledning til at sætte alle historiske sejl til lod skolen, der er opkaldt efter højen, ikke gå fra sig. 800 elever så fredag det rød/hvide flag dale fra himlen igen.

Aabenraa: - Wauw.

- Hvor er det stort!

- Wooooouw.

Og de små elever var ikke de eneste, der lod sig rive med. Kongehøjskolens leder, Vibeke Domar Fischer, udbrød "hold da op, det ser flot ud", og borgmester Thomas Andresen kunne bare give hende ret med et "ja, det er virkelig imponerende".

Det var da også et smukt øjeblik, da faldskærmsudspringeren med det kæmpe store Dannebrog kredsede over Aabenraa Stadion, og over 800 elever med nakken bøjet tilbage fulgte det rød/hvide klæde op mod den blå himmel.

Kulminationen på skolens markering af Dannebrogs 800 års jubilæum. For hvis ikke kommunens største skole skulle markere det, hvem skulle så? Det var trods alt - ifølge legenden - ved Kongehøjen i Hjelm Skov, at Valdemar Sejr første gang præsenterede flaget for danerne, efter det var dalet ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse 15. juni 1219.