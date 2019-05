Se billederne: Det dyre legetøj blev luftet i Søgård

For en af verdens største producenter af radiostyrede fly, biler, både og droner til hobbybrug, amerikanske Horizon Hobby, havde bedt om lov til for første gang i Europa at holde RC Fest, hvor de viste frem og demonstrerede.

Og ejeren af RC Parken - RC står for Radio Controlled, altså radiostyret - var ikke den eneste, der lørdag måtte fange sig selv i hypnotiseret at stirre op i luften over marken ved Søgård.

Karsten Ottsen og sønnen Lasse havde lidt af hvert med bag i bilen, for der var også mulighed for, at gæsterne i RC Parken selv kunne få lov til at lege til vands, til lands og i luften. Foto: Claus Thorsted

Til gavn for mange

Lidt af en blåstempling, synes Bille Ruwald, Hokkerup-dyrlægen, der for ti år siden besluttede sig for at sætte sine sparepenge i noget, der kunne komme mange til gavn.

- Jeg har selv fløjet med modelfly, siden jeg var helt lille, og da jeg købte marken for ti år siden i stedet for at investere i et sommerhus i Spanien, som alle vores venner gjorde, var det min drøm, at det skulle ende sådan her, siger han og kigger ud over området, hvor der er både asfalt- og grusbane til bilentusiasterne, 3250 kvadratmeter sø med havneanlæg til modelskibene, og en god, lang flyveplads til flyentusiasterne som ham selv.

Senest er der kommet en lille crawlbane til ved klubhuset, hvor de langsomme vogne som eksempelvis gravkøer kan kæmpe sig rundt.

- Det er et af de eneste steder i Europa, hvor modelfly, -biler og -både er samlet på samme sted. Det er skønt at se, hvordan medlemmerne her går rundt og kigger på, hvad hinanden laver. Da vi begyndte, var vi otte, nu er der over 200, lyder det fra den glade ejer.