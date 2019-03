Se billederne: Auto Messe gik over al forventning

To dage med Auto Messe i Arena Aabenraa er gået over al forventning. Både lørdag og søndag havde omkring 3.000 besøgende. Det var et passende antal til at udstillerne kunne nå at følge med. Næste messe dog først om to år igen.

Aabenraa: Med i alt godt 6.000 besøgende over to dage må Auto Messe i Arena Aabenraa siges at have ramt et rigtig godt koncept.

Det mener i hvert fald formanden for bilhandlerforeningen i Aabenraa og Rødekro Henrik Lund.

Og det er ikke kun hans egne trætte fødder og et slidt snakketøj, der kan bevidne dette.

- Ud fra det, jeg hører rundt omkring fra mine kolleger, så er man ovenud tilfreds. Vi har været noget overrasket, at der har været så mange både lørdag og søndag. Det har været jævnt fordelt over de to dage. Bilhandlerne siger samstemmende, at der er indgået mange forhåndsaftaler, så vi regner med, at der helt sikkert bliver solgt biler i den kommende uge, lyder det fra Henrik Lund.

Hans eget firma Bil & Co har ved messen især kunnet mærke publikums interesse for Toyotas miljø-biler.

- Det gælder hybrid, el-biler og plug-in hybrid. I løbet af de næste 5-10 år vil der ske en markant omlægning, mener Henrik Lund.

Det har været det seriøse publikum, der har besøgt messen, konstaterer han og henviser til den omstændighed, at der skulle betales entré for at få adgang til biludstillingen i tre haller.

- Det har været helt bevidst, at vi har opkrævet en "glad halvtredser" i entré, lyder det fra messens arrangør Klaus Jensen.

Det har været nødvendigt for at kunne levere en messe på højt niveau.

- Kvalitet koster nu engang. Men når folk så betaler for at komme ind, så ved vi også, at vi får dem i tale, som virkelig interesserer sig for biler, siger Klaus Jensen.