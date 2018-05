Se billederne: 600 børn gik sommer i by

AABENRAA: Byens mindst borgere sørgede fredag for, at morgenens rimfrost og tåge forsvandt og blev erstattet af varme og sol.600 børn fra Kongehøjskolen, Høje Kolstrup Skole og Aabenraa Friskole gik sammen med vuggestue-, børnehave-og dagplejebørn "sommer i by" bærende på bøgegrene og flag og med masser af musik og sang. Nogle af børnene gik fra Skyttegården til Storetorv, mens resten fulgtes ad fra Hjarupvej. Aabenraa Skoleorkester stødte til optoget fra Hjarupvej. Det hele sluttede ved det gamle rådhus med fællessang og uddeling af is, som blev spist, mens børnene nød varmen fra solen."Sommer i by" er en gammel tradition i Aabenraa, som nogen mener er foregået hvert år siden 1920.