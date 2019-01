- Det er første gang for mig, og jeg har haft et tilløb på tre år. Jeg har ellers tidligere været vinterbader. Det var på Gran Canaria, forklarede Bernhard Kolb.

- Altså, selv om sommeren skal der meget varmt vand til for at jeg går i vandet. Ikke engang et væddemål kan få mig til det, sagde Kirsten Kolb, der hurtigt fik selskab af sin mand, da han havde fået sit gys.

Og så var der endda mulighed for endnu flere badende i den næsten tørlagte fjord. Cirka 300 valgte nemlig at skutte sig i deres varme påklædning og se med fra strandkant og promenade, da jagthornet lød og vandgangen blev skudt i gang.

Aabenraa: Bluser, bukser og badekåber blev først smidt i absolut sidste øjeblik, men i kom de. De 101 seje nytårsbadere, der var med til at holde traditionen med et koldt gys i hævd ved Sønderstrand på årets første dag.

For mange var det en forløsning at have gennemført nytårsbadningen. Foto: Timo Battefeld

- Mor kunne ikke lige overskue at skulle i bikini i januar, og jeg skal også bære alting, forsøgte Inge Lausen at forklare - eller bortforklare - sit fravær i fjorden.

- Nu skal vi have varm kakao, og så skal vi hjem og hygge og have mere kakao, smilede Jens-Kristian Mikkelsen.

Hun var af sted med sin far, Jens-Kristian Mikkelsen, der deltog for anden gang. Helt troværdigt virkede hendes afvisning af en gentagelse nu ikke, og hun deltog også på eget initiativ.

Ingen is, ingen badetur

En lidt bedre og mere fantasifuld forklaring havde Per Hussmann, der var tovholder for arrangøren, AaIG Tri og Motion.

- Jeg går kun ud, når der er is på, og det er der ikke i dag, forklarede Per Hussmann.

Det havde manden ret i. Der var ikke is. Per Hussmann har dog tidligere været nytårsbader.

- På et tidspunkt har man prøvet det, og så fandt vi ud af, at det kunne være sjovt at stå og lave varm kakao i stedet. Det er AaIG Tri og Motion, der står for det, sagde Per Hussmann.

Og den iskolde vind taget i betragtning, virkede den varme kakao også til at falde i de badendes smag. Lige så trægt det gik med at smide bluser, bukser og badekåber før vandgangen, lige så hurtigt gik det med at få tøjet på igen, for at man kunne sætte kursen mod den varme, læskende drik.