Se alle billederne: Verdensmester tog fusen på handicappede børn

Aabenraa: Omkring 50 udviklingshæmmede børn, der alle spiller i LykkeLiga, fik sig lørdag formiddag noget af en overraskelse, da der pludselig dukkede et meget berømt håndboldspiller op ved et træningsstævne i Arena Aabenraa.

Det var såmænd den danske landsholdsspiller og verdensmester Niklas Landin, der lige kiggede forbi, og børnene var både målløse og ellevilde.

- Han er lige så høj som målet, konstaterede en pige eftertænksomt.

Spillerne fra klubber i Ribe, Varde, Grindsted og naturligvis Sønderjyske Kidz flokkedes om landsholdsmålmanden, men de voksne var nu også flittige med mobilen. Niklas Landin kvitterede med masser af knus, inden børnene fik lov til at forsøge at score mod en af verdens bedste målmænd. Det lykkedes for mange af dem, og der opstod til tider nogle vilde jubelscener.

Efter at have skrevet masser af autografer og poseret foran rigtig mange telefoner var det ikke svært for Niklas Landin at beskrive projektet LykkeLiga, som den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen startede for nogle år siden, og som betyder, at udviklingshæmmede børn landet over kan spille håndbold.

- Det er et fantastisk projekt. Så meget livsglæde finder man ikke mange steder. Jeg er her for at bakke op om projektet, og jeg har fået bekræftet ved selvsyn, at børnene elsker at være i en håndboldhal, sagde Niklas Landin.